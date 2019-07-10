بالصور.. محافظ المهرة يلتقي الشركات العاملة في مشاريع الطرق

أطلع محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت ، على سير الأعمال التي تنفذها شركة بن جريبة والمخزون، وشركة الرصيد والشركة العربية وشركة بن مبارك في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة بموجب العقود الموقعة معها.

واستمع باكريت خلال لقاء جمعه بمندوبين عن هذه الشركات مساء اليوم بالقصر الجمهوري إلى شرح مفصل عن مستوى العمل وتحديث مساره في المشاريع الجاري تنفيذها من قبل الشركات الأربع ومنها، طريق الغيضة - تريم، وطريق الغيضة - المسيلة وطريق سيحوت - المسيلة وطريق الغيضة - حوف والشوارع الداخلية في كلا من سيحوت والغيضة وغيرها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في التنفيذ و الالتزام بالمعايير والمواصفات وتجاوز السلبيات التي رافقت مثل هذه المشاريع في السابق لما لهذه المشاريع من أهمية قصوى، منوهاً إلى أن الطرق تمثل شريان الحياه ومفتاح التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي.

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واستعرض مندوبو الشركات جانب من الأعمال المنفذة والأخرى الجاري تنفيذها والمشكلات التي تواجه عمل الشركات في الميدان وتعيق التنفيذ أحياناً.

وأبدى المحافظ استعداد السلطة المحلية تذليل كافة الصعوبات وتسهيل عمل الشركات بما يمكنها من إنجاز مهامها في الوقت المحدد دون عوائق.

حضر اللقاء مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق م. خالد العماد.