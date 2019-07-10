إجتماع في سيئون يناقش ترتيبات تفويج الحجاج عبر ميناء الوديعة البري

ناقش اجتماع عقد اليوم في ميناء الوديعة البري بحضرموت، ترتيبات تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر المنفذ .
وتعتبر الوديعة هي المنفذ البري الوحيد الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية، في ظل إستمرار سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية على منفذ حرض .
وتناول اللقاء الذي ضم مديرعام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري و مدير عام جمارك الميناء صالح بانصر والمدير التنفيذي للجنة التفويج بوادي حضرموت شكري مقدم الترتيبات والتهيئة والاعداد لتوفير ابرز الاحتياجات التي تتطلبها عملية التفويج التي تستمر خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٨ ذي القعدة ١٤٤٠ ه.
وتطرق اللقاء الى مناقشة الحلول التكميلية لعملية التفويج من الخدمات اللوجستية للحجاج عبر الميناء وتنسيق وتشارك الجهود بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومنفذ الوديعة.
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