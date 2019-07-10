مجلس الوزراء يدين إستمرار إيران دعم الميليشيات بالأسلحة والصواريخ

جدد مجلس الوزراء إدانته لاستمرار النظام الإيراني بتزويد ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية .

جاء ذلك خلال إجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور، معين عبدالملك، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية .

وأتهم المجلس إيران، بإطالة آمد الحرب التي تشهدها اليمن من خلال تزويد ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالاسلحة والصواريخ التي تهدد امن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب احد اهم الممرات التجارية الدولية في العالم .. مطالباً الحكومة الامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي اتخاذ اجراءات رادعة ضد ايران .

وأشار المجلس إلى أن معرض الميليشيا الحوثية الذي أعلنت عنه خلال الأيام الماضية ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الإيراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية في السعودية وتهديد الملاحة الدولية .. معتبراً أن ذلك يعد بمثابة تحدي واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرار 2140 التي نصت على حظر توريد كافة أنواع الأسلحة.