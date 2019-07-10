جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية مساء اليوم الاربعاء مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف على مواقع وآليات وتجمعات لمليشيا الحوثي غرب صرواح.
وأكدت المصادر ان الغارات اسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية كما اسفرت عن تدمير آليات.
وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من المليشيا بغارات لمقاتلات التحالف غرب صرواح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.