الحكومة ترفع نتائج التحقيق بشأن حادثة اليمنية إلى رئيس الجمهورية

أقرت الحكومة في إجتماعها الأسبوعي اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، رفع نتائج تقرير اللجنة الحكومية، بدراسة اسباب حادثة طائرة الخطوط الجوية اليمنية، في رحلتها المتجهة من القاهرة إلى مدينة عدن، إلى رئيس الجمهورية.

وتضمن التقرير المقدم من رئيس اللجنة وزير الخدمة المدنية والتامينات، نتائج التحقيق التي تم التوصل اليها من قبل اللجنة المشكّلة بقرار رئيس الوزراء، بشأن واقعة طائرة اليمنية، والمستندة على الجلوس مع كافة المعنيين، وجمع الاستدلالات والبيانات الخاصة بكافة ما يتعلق بالرحلة رقم 609 التي كانت متجهة من القاهرة إلى عدن، واضطرت للعودة والهبوط اضطرارياً بمطار القاهرة الدولي عقب وقت قصير من إقلاعها.

وأقرت الحكومة رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية، للتوجيه واتخاذ ما يلزم على ضوء ما تم التوصل اليه من إجراءات وقرارات مناسبة.

وأشادت الحكومة بانجاز اللجنة لتقريرها في وقت قياسي وما اوردته من معلومات وتفاصيل دقيقة بخصوص حادثة طائرة اليمنية .. مؤكدة الحرص على اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كافة الجهات المقصرة في أداء مهامها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب ومعرفة أوجه القصور والعمل على معالجتها بشكل مناسب وفوري، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين المسافرين على متن الخطوط الجوية اليمنية.

واثار عودة طائرة اليمنية إلى مطار القاهرة بعد دقائق من إقلاعها جدلاً واسعاً في الوسط اليمني حول فعالية الطائرات التي تستخدمها اليمنية في رحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين .