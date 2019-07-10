مواطنون بمناطق سيطرة المليشيا يشيدون بدور الإمارات الإنساني والعسكري

في حين يبذل الإصلاح كل ما بوسعه لدعم حملته المطالبة بخروج الإمارات من المناطق المحررة، رغم أنها أبرز دولة في التحالف العربي الذي تدخل عسكريا بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، عقب الانقلاب على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، ينتظر المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، وبفارغ الصبر، لحظة الانعتاق عبر القوات المدعومة من التحالف.

ويعيش المواطنون في مناطق سيطرة المليشيا أوضاعا مأساوية منذ أعوام، جراء الممارسات والانتهاكات الحوثية، ويتفاءلون بأي تحرك من قبل التحالف باتجاه تلك المناطق.

عودة التفاؤل

ويقول الجندي السابق في الحرس الجمهوري (ص. ل. ح) إن تقدم القوات المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي، أعاد لنا التفاؤل بإمكانية نهاية هذه الغمة التي نعيشها، بعد أن أصابنا اليأس من جبهة نهم التي دخلت عامها الرابع دون أن تتقدم خطوة واحدة باتجاه صنعاء.

ويضف الجندي، الذي باع سيارته الخاصة واشترى بدلا عنها سيارة أجرة لإعالة أسرته بعد أن توقف راتبه، إن لغة الإصلاح تجاه التحالف أو بعض دوله غير مسئولة تماما، في ظل سيطرة الحوثي على أجزاء واسعة من اليمن، وهي الأكثر من حيث كثافة السكان.

وبحسبه، في حديث إلى "الخليج 365" فإن الإمارات قدمت خيرة رجالها في هذه الحرب، استجابة لنداء يمني صادر من أعلى هرم في الدولة، ولم تأتِ من تلقاء نفسها، وكان الأحرى أن نقدم لها شكرنا على ما بذلته لا أن يتنكر البعض له.

ويتابع: ما يقوله الإصلاح لن يغير الانطباع العام الذي خلقته "أبو ظبي" بدعم إنساني وعسكري أحدث أثرا عاشه المواطنون والمقاتلون في المدن والقرى والجبهات.

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حسرة

إلى ذلك، يقول أحد الموظفين في وزارة الأوقاف لـ"الخليج 365" إنه يتابع باستمرار ما تقدمه السعودية والإمارات عبر الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان، ويشعر بالحسرة لعدم وصول مثل هذه المساعدات إلى بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويضيف الموظف الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته، لأسباب أمني: ماذا لو توقف تسيير قوافل المواد الغذائية والطبية إلى كل مناطق المحافظات المحررة، وبعض المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي؟.. ويتابع مجيبا: كنا سنشاهد وضعا آخر، يشبه وضع كثير من الأسر التي طحنها الفقر والعوز في هذه المناطق، والتي أفقدت كثير من المواطنين صوابهم، حد إقدام أب في صنعاء على قتل بناته الثلاث خشية المذلة والهوان.

ويزيد: لاحظ معي أن دول التحالف، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، تسير وبشكل يومي قوافل غذائية متنوعة إلى عدد من مناطق المحافظات المحررة، بينما يسرق الحوثيون ما تقدمه المنظمات من أفواه المواطنين في مناطق نفوذهم، لكن يتجه نقد وهجوم بعض المحسوبين على الشرعية إلى الجهات المتفانية في انتشال الشعب اليمني من وضعه المزري.

الأرقام لا تكذب

إلى ذلك، يقول الصحافي (ف. ض. ل) إن الدعم الذي تقدمه الإمارات لليمن، منذ اليوم الأول للحرب، لعب دورا كبيرا في التخفيف من معاناة المواطنين، ويمكن إجراء مقارنة بسيطة بين الوضع الذي يعيشه كثير من المواطنين في بعض مناطق الحوثيين التي صُعب إيصال المساعدات إليها، وبين وضع المواطنين في المناطق المحررة.

ويتابع: يكفي أن تعود إلى الأرقام التي تنشرها المنظمات لتدرك الفرق، وكيف كان الوضع سيكون بدون مساعدات الأشقاء التي تقدم دون منٍ ولا أذى البهرجات الإعلامية التي مشت عليها كثير من المنظمات التي تسمي نفسها "خيرية". لقد تجاوز عدد المصابين بوباء الكوليرا في مناطق الحوثيين فقط المليون، خلال العامين 2016\2017م، وكان يمكن للمناطق المحررة أن تحصل على نصيب مماثل لو لم تسارع دول التحالف إلى السيطرة على الوباء.

ويشير إلى أن الأرقام الإنسانية والصحية وغيرها توضح كل شيء وتقول ما يعفيني هنا عن الإشادة بهذا الدعم والثاني عليه وشرح أهميته.