الحوثية تعاود قصف مواقع "المشتركة" في الجبلية جنوب الحديدة

عاودت مليشيات الحوثي اليوم قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وبينت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية، أن المليشيات شنت قصفا عنيفا على مواقع القوات المشتركة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى تعرض مواقع أخرى للقوات المشتركة للإستهداف من قبل عناصر المليشيا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وبالأسلحة القناصة.

يذكر أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران كثفت مؤخراً تصعيدها العسكري في أكثر من منطقة بمحافظة الحديدة ، في ظل صمت وتجاهل أممي تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.