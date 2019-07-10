بالصور.. مدير مركز اللغة المهرية يشارك بورقة بحثية بندوة ثقافية عالمية بالقاهرة

شارك الدكتور سعيد سعد نجادان القميري نائب عميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية بمحافظة المهرة والمدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، في الندوة الثقافية حول فن الدان الحضرمي التي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 8-6 يوليو الجاري ، برعاية وزارة الثقافة وبالتنسيق مع منظمة الثقافة والتربية والعلوم اليونيسكو في منظمة الأمم المتحدة ، بمشاركة بحثية بعنوان (اللغة المهرية : إرث وثقافة وتاريخ) من خلال تقرير تعريفي عن اللغة المهرية ومتحدثيها وأهم الشواهد اللغوية القديمة التي تحتويها.

ووفق متابعة "الخليج 365"، قال القميري تحدثت أيضاً عن الموروث الشعبي الذي تتميز به اللغة المهرية ، من ثقافة مادية ولا مادية ومعتقدات شعبية عامة.

مشيرا إلى أن التقرير سيكون أول خطوة للعبور بهذه اللغة إلى العالمية والاعتراف بها ضمن قائمة التراث غير الملموس (اللا مادي) لدى منظمة (اليونيسكو) ، وذلك بعد إعداد ملف متكامل للعنصر ، سعياً لإدراج اللغتين المهرية والسقطرية ضمن قائمة التراث الإنساني التابعة لليونسكو.

إلى ذلك أوضح وزير الثقافة مروان دماج "ان لدى وزارته توجه لإعداد أكثر من ملف ، من عناصر التراث غير المادي في اليمن وفي مقدمتها اللغتين المهرية والسقطرية وتقديمها الى منظمة اليونسكو لإدراجها في قوائم التراث غير المادي للبشرية ".

وفي الندوة التي حضرها السفير د. محمد مارم ومستشار رئيس الجمهورية سلطان العتواني ووكيلا وزارة الثقافة عبدالله باكدادة وبدر الصلاحي والفنان عبدالرحمن الحداد وخبراء من اليونيسكو، اكد محافظ سقطرى رمزي محروس على أهمية ادراج اللغتين السقطرية والمهرية ضمن قائمة التراث الإنساني لليونيسكو.. منوها بتوجهات وزارة الثقافة في هذا الخصوص.

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وحيث ترأس الدكتور القميري أولى جلسات الندوة الثقافية، والتي ضمت ابرز المشاركين الدوليين، وهم على النحو التالي:

الدكتور الفرنسي جون لامبيرت ، باحث في علم الاثنوميوزكولوجيا (علم موسيقى الشعوب) بالمركز الفرنسي والخبير في منظمة اليونسكو.

الدكتورة العراقية شهرزاد قاسم حسن، الباحثة في الموسيقى العربية وعلم الاثنوميوزكولوجيا (موسيقى الشعوب) بجامعة لندن، والخبيرة في منظمة اليونسكو.

الدكتور المصري مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية بجمهورية مصر ، صاحب فكرة إنشاء المكنز الإلكتروني للحفاظ على التراث العربي.

الدكتور والفنان اليمني نزار غانم استاذ الطب بكلية البنات جامعة الأحفاد بالسودان، والمهتم بالتراث والموسيقى اليمنية.