بالصور.. مسؤول من المهرة يتابع شخصياً من إمارة دبي توريد معدات المشروع الحلم

يواصل مدير عام مديرية قشن الأستاذ فيصل أحمد بن حازم سعيه الحثيث لتحقيق حلم أبناء مديريته، ويبذل قصارى جهده لإنجاز مشروع شبكة مياه قشن المدعوم من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت، وتحت إشراف رجل الأعمال هاني أحمد ذيبان الجدحي، ويتابع بنفسه، منذ اكثر من أسبوع، توريد معدات المشروع من إمارة دبي الإماراتية في موقف الحريص على اختيار الجودة الأفضل واستيفاء كل متعلقات المشروع الاستراتيجي الذي يمثل غاية ومنتهى طموح كل أبناء مديرية قشن.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن هذا المشروع الذي ظلت قشن محرومة منه لعقود طويلة من الزمن وربما صار حلماً ليس ممكن الحدوث، إلا أن سعي المدير الفذ ودعم وتوجيه المحافظ الشاب، آتت ثمارها وهاهي الآن تلوح في الأفق بوارق أمل أبناء المنطقة.

اليوم يتم من إمارة دبي تحميل المواد والمعدات اللازمة لمشروع شبكة مياه قشن بمتابعة خاصة من المدير العام واهتمام بالغ من السلطة المحلية بالمحافظة لسرعة البدء في تنفيذ الشبكة الداخلية في قادم الأيام بعد التجهيزات السابقة.

ومن هنا لا يسع السلطة المحلية بمديرية قشن إلا أن تتقدم بجزيل الشكر وخالص الإمتنان للشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة والأستاذ فيصل أحمد حازم الجدحي مدير عام مديرية قشن والمقاول هاني أحمد ذيبان الجدحي، على كافة الجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع الذي يترقبه أهالي المديرية بفارغ الصبر.