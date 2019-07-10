شاهد.. مسؤول بالمهرة يلتقي مدير عام التربية لمناقشة عدداً من المشاريع التربوية

التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي بمكتبه اليوم ، مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ سمير مبخوت هراش لمناقشة عدداً من المشاريع التربوية في بعض المديريات الصحراوية.

واطّلع الوكيل العبودي على أوضاع العملية التربوية في مديريات الصحراء وكيفية إيجاد الحلول لتطوير العملية التعليمية وذلك من خلال إضافة مدارس جديده وإعادة تأهيل البنية التحتية في عدداً من مدارس مديريات الصحراء.

وأكد الوكيل العبودي أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي لقطاع التربوي أهمية كبيرة وذلك في أطار أهتمام محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بتأهيل المزيد من المرافق التعليمية وتحسين البيئة المدرسية للطلاب والمعلمين لضمان استمرار العملية التعليمية والتربوية بالمحافظة.

وبدوره، أشاد الأستاذ سمير هراش مدير مكتب التربية بالمحافظة بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت في تطوير العملية التعليمة والتربوية في عموم مديريات محافظة المهرة.