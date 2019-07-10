محافظ مأرب يناقش مع وفد من منظمة الهجرة الدولية التعاون بشأن المهاجرين

التقى محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، وفد المنظمة الدولية للهجرة الذي يزور المحافظة برئاسة كبير منسقي المنظمة فراص بديري، وناقش معه اوجه الشراكة والتعاون في مجال العمل الانساني.
وخلال اللقاء بحضور وكيلا المحافظة علي الفاطمي، والدكتور عبدربه مفتاح، ومدير عام مديرية المدينة محمد بن جلال، استمع المحافظ العرادة من كبير المنسقين وبقية اعضاء الوفد الى تعريف عن المنظمة ومجالات عملها.. مؤكدين ان الزيارة للمحافظة بفريق كبير من مقر المنظمة بجنيف ومكتبها في اليمن ومكتبها في مأرب الذي انشأ مؤخرا، تهدف الى بحث حزمة من البرامج والمشاريع التي تعتزم المنظمة تنفيذها في المحافظة لمساعدة النازحين والمهجرين والمجتمع المضيف في مختلف المجالات، والجلوس مع الجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية على مستوى القطاعات المستهدفة من اجل دراسة الاحتياجات والتدخلات والمشاريع والبرامج التي ستنفذ الطارئة والمستعجلة منها والمستمرة وفق خطة استجابة مشتركة ومتكاملة.
كما عبر فريق المنظمة الدولية للهجرة عن اعجابه بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة لمواجهة التحديات الكبيرة التي فرضتها الاعداد الكبيرة للنازحين والمهجرين الذي استقبلتهم المحافظة، والعمل على تطوير الخدمات العامة المقدمة لهم..مثمنين جهود السلطة المحلية لما تقدمة من تسهيلات وتعاون كبير لمكتب المنظمة في المحافظة من اجل تنفيذ اعماله ومهامه الانسانية والتي هي مدخلا لحضور العديد من المنظمات الدولية للقيام بدور انساني فاعل.
ورحب محافظ مأرب بفريق المنظمة الدولية للهجرة في المحافظة وبافتتاح مكتبها بالمحتفظة والذي سيعزز من دورها في العمل الانساني التي شهدت زحفا سكانيا من نازحين ومهجرين من مختلف محافظات الجمهورية الذين اجبرتهم المليشيا الانقلابية على ترك منازلهم وقراهم واعمالهم وفروا من بطشها..مشيرا الى ان استقبال المحافظة للاعداد الكبيرة من النازحين مثل تحديا كبيرا للسلطة المحلية في مختلف الجوانب.
واكد المحافظ العرادة ان السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات والتعاون من اجل انجاح مهام مكتب المنظمة في العمل الانساني والارتقاء بالتعاون والشراكة وفق القوانين واللوائح الوطنية والمنظمة لذلك.
وبعد اللقاء اللقاء توزع اعضاء الوفد في مجموعات عمل مع قيادات المكاتب المعنية وفق القطاعات والاهتمامات التي تتدخل بها المنظمة لبحث التعاون ووضع خطة البرامج والانشطة التي ستنفذ وعلى مستوى كل قطاع.
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