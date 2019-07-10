بالصور.. الملحق العسكري في القاهرة يزور الجرحى بمستشفى دار الشفاء

زار الملحق العسكري في القاهرة جرحى مستشفى دار الشفاء. ووفق متابعة "الخليج 365"، قام اللواء بحري ثابت عبد هيثم الملحق العسكري في القاهرة بزيارة لجرحى مستشفى دار الشفاء. وأطلع الملحق العسكري على عملية سير علاج الجرحى وناقش معهم الصعوبات التي تواجههم. وعبر عن أمنياته بالشفاء لجميع الجرحى والعودة لارض الوطن وهم باتم الصحة والسلامة. وعبر الجرحى عن امتنانهم وشكرهم لهذه الزيارة واللفتة الكريمة.

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