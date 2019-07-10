تنفيذي لحج يناقش تقريرين لمكتبي الكهرباء والعقارات بالمحافظة

ترأس محافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد التركي اجتماعاً للمكتب التنفيذي بالمحافظة،للوقوف أمام مستوى تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع السابق ومناقشة تقريرين لمؤسسة الكهرباء ومكتب الأراضي وعقارات الدولة.

وفي الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي ووكلا المحافظة، شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي في اجتماعه السابق الخاصة بالأراضي وبناء العشوائيات.

واشاد بمستوى التحسن الملحوظ في التيار الكهرباء و تقليل ساعات الانطفاء والتي انخفضت الى مستوى اقل بكثير مما كانت عليه في الفترة السابقة بعد دخول الطاقة المشتراة الـ 20 ميجاوات الى الخدمة..معبرا عن شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة على جهودهم لتحسين الأوضاع بمحافظة لحج في مختلف المجالات.

واقر الاجتماع بعقد دورة استثنائية في تاريخ 27 من الشهر الحالي لمناقشة تقرير الكهرباء للفترة من يناير الى يوليو،واتخذ الاجتماع التنفيذي قرارا بعقد اجتماع استثنائي خاص الأسبوع القادم لمناقشة قضايا الأراضي.