نائب الإدراة العامة لشؤون الافراد بالداخلية يتفقد سير عمل لجان البصة

الخليج 365 - عدن
تفقد نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الافراد بوزارة الداخلية العقيد خالد مقيلب، اليوم عمل لجان البصمة وتحديث البيانات .
حيث التقى المقيلب برؤساء لجان البصمة المشكلة في كلا من المنطقة الحرة و معسكر قوات النجدة و مطار عدن الدولي واطلع سير اعمال اللجان و في تصريح خاص لموقع وزارة الداخلية قال : " نتفقد اليوم مواقع اللجان بشكل يومي للاطلاع على الآلية التنفيذية لاعمال لجان البصمة و تحديث البيانات ونرفع التقارير بشكل يومي الى قيادة وزارة الداخلية كما ان اللجان ستستمر على مدى شهرين وستتوسع في كل المدن المحررة لإيقاف الازدواج الوظيفي ".
هذا وقد تم تشكيل لجان البصمة و تحديث بيانات وزارة الداخلية بتوجيهات من معالي نائب رئيس الوزراء و زير الداخلية المهندس احمد الميسري وبإشراف وكيل قطاع الموارد البشرية و المالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر للارتقاء بالعمل المؤسسي .
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