الحوثية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية بحيس في الحديدة

واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة نهار اليوم الأربعاء.
وأفادت مصادر ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة ومنها قذائف الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر وبقذائف بي 10 على المواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة شرق المديرية.
وأضافت المصادر عن قيام مسلحي مليشيات الحوثي بإطلاق النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف العنيف ، واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة من عيار 12.7 وعيار 14.5 وبسلاح البيكا ، كما أطلقت النار من الأسلحة القناصة صوب المواقع.
وأشارت المصادر أن القصف الحوثي العنيف على مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة وبشكل يومي يأتي في إطار مساعيها لإفشال عملية السلام الأممية المتمثلة بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار وإتفاقية السويد.
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