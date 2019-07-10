شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية الأميرة هيا.. وإزاحة بن راشد عن منصبه واغتيال ولي العهد.. مفاجأة مدوية تفضح ”المؤامرة” وتكشف مالم يكن في الحسبان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع مغرد قطري شهير، الأحد، أن يجري تصفية الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي محمد بن راشد، والتي أثير حولها الكثير من التقرير الاعلامية حول هروبها من زوجها إلى ألمانيا، حيث قيل إنها لجأت إلى القضاء البريطاني لطلب الطلاق من زوجها.

وقال “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، لا استبعد ان يقوم محمد بن زايد باغتيال هيا بنت الحسين في بريطانيا، لتكون الضربة الأخيرة التي يزيح بها محمد بن راشد المكتوم من طريقه كما فعل بن زايد حين قام بتصفية محمد وخالد ابناء سلطان القاسمي، حاكم الشارقة واحد خصوم بن زايد تحت تأثير المخدرات..!! “.

وكان “بوغانم” قد أثار جدلاً واسعاً، في توجيه الاتهام لـ”ابن زايد” باغتيال نجل حاكم الشارقة خالد سلطان بن محمد القاسمي، الذي توفي الأسبوع الماضي في بريطانيا.

وقال بوغانم في تغريدة سابقة، إن الشاب خالد القاسمي نجل حاكم الشارقة تعرض لتصفية تشبه تماما تصفية فايزة البريكي في لندن زوجة الشيخ حمدان ال نهيان ثم تصفية ابنها محمد بعدها بثلاثة أشهر أيضا في لندن، حسب قوله.

وأشار بالاتهام لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وقال في تغريدة أخرى:”نفس الرياح حين قام محمد بن زايد بتسريب تعذيب عيسى بن زايد للباكستاني من أجل إزاحته من طريق الحكم، نفس الرياح حين قام محمد بن زايد بتسريب صور حاكم رأس الخيمة سعود بن صقر القاسمي وهو في أمريكا بتهمة التحرش بهدف ابتزازه وتخضيعه لصالحه”.