شكرا لقرائتكم خبر عن قوات العمالقة تقوم بــ اول رد وتكشف حقيقة تشكيل قيادة موحدة بقيادة العميد طارق للقوات في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت ألوية العمالقة الجنوبية، رسيماً على تشكيل قيادة موحدة بقيادة العميد طارق صالح للقوات في الساحل الغربي. و قال الناطق الرسمي باسم قوات العمالقة في الساحل الغربي، مأمون المهجمي ، في تصريح أدلى به لموقع إماراتي" إن بيان تشكيل قيادة موحدة يمثل أهمية كبيرة ويركز على توحيد كافة القوى الثلاث التي تقاتل في جبهة الساحل الغربي لصالح الشرعية . Advertisements وأضاف أن الساحل الغربي يضم ثلاث قوات، هي العمالقة والقوات التهامية وحراس الجمهورية، وتم اليوم توحيدهم وإعلان قيادة مشتركة لكافة هذه القوات مع تشكيل غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بالتحالف، وهذا بالتأكيد يمثل مكسبًا كبيرًا لصالح الشرعية والتحالف العربي.

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