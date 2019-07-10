فرع المؤتمر بمأرب يصدر بياناً بشأن الأحداث الأخيرة في المحافظة

الخليج 365 - مأرب

أكد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب أن مأرب "الأبية التي كانت عصية على مليشيات الانقلاب الحوثية في بدايتها هي الآن أكثر قوة من أن تنالها عناصر تخريبية أو خلايا مندسة وستظل كذلك برجالها الأبطال الميامين".

وأعلن فرع المؤتمر في بيان له تأييده الكامل للخطوات التي اتبعتها السلطة المحلية بقيادة اللواء/ سلطان بن علي العرادة محافظ المحافظة، والسبل والتدابير في التعامل مع الجماعة الخارجة عن النظام والقانون ،والتزامها بالقواعد القانونية في ملاحقة المطلوبين.

و اعتبر البيان ما حصل من استهداف للدورية الأمنية واستشهاد جنديين وجرح آخرين، والأحداث التي تلتها امتداداً للانقلاب ومشاريعه التخريبية ،وسعياً لزعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى خدمة للانقلاب الكهنوتي وإطالة أمده من خلال خلق بؤر داخل المناطق المحررة.

وعزى المؤتمر أسر الشهداء الذين قضوا في مهمتهم الأمنية الوطنية النبيلة .. مثمناً الدور البطولي لأبناء محافظة مأرب وكافة المحافظات في الجيش والأمن بمختلف المحاور والجبهات وتضحياتهم ونضالاتهم في سبيل دحر الانقلاب الحوثي الكهنوتي.

وجدد البيان موقف المؤتمر الثابت والمساند للشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المناضل المشير عبدربه منصور هادي ؛ في تحرير كامل الوطن والمضي صوب الدولة الاتحادية الديمقراطية ، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الكفيلة بإنهاء الصراعات.

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وأكد المؤتمر الشعبي العام بمأرب إيمانه الراسخ بأن دحر الانقلاب وتحرير كل شبر في الوطن هو المقدمة للنتائج المنشودة في إقامة الدولة الاتحادية باعتبارها الضامن الحقيقي للبناء والتنمية والعدل في السلطة والثروة.

ودعا البيان للمزيد من الاحتشاد والثبات في مواجهة الانقلاب .. مؤكداً أن النصر بات قريباً وأن هذه التضحيات دليل ساطع على نزوع أبناء هذه المحافظة المعطاءة للدولة كمنجاة لليمنيين من مشاريع التشرذم و التشظي المعطلة للتنمية والبناء.

وتقدم فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب بالشكر الجزيل للقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ونائبه ، وقيادة الحكومة ممثلة برئيس الوزراء على الاهتمام الذي أبدوه تجاه مأرب وحرصهم على الأمن والاستقرار.

كما ثمن المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكافة الدول المشاركة لما يقدموه من دعم ومساندة في سبيل استعادة الجمهورية، ودحر مليشيات الحوثي الإرهابية.

ودعا مؤتمر مأرب كافة المكونات المحلية إلى الالتزام بالشراكة الحقيقية التي تزيد من اللحمة والحفاظ على النسيج الاجتماعي، والابتعاد عن التناقضات الثانوية، والاصطفاف في سبيل استعادة الدولة ،وسد كل الشقوق التي يسعى الانقلاب الكهنوتي لاستثمارها عبر وسائل الإعلام المختلفة لخلق تصدع في الصف الجمهوري.