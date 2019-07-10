استشهاد قيادي في الحزام الأمني بمواجهات مع مليشيا ايران الحوثية بالضالع

استشهد ظهر اليوم الاربعاء قيادي في الحزام الامني بمواجهات مع مليشيا ايران الحوثية بجبهة الضالع. وقال المتحدث باسم المقاومة الجنوبية علي شائف الحريري ان قائد الكتيبة الاولى للحزام الامني في جبهة الضالع استشهد في مواجهات مع مليشيا ايران الحوثية في جبهة باب غلق شمال قعطبة. وقدم ناطق المقاومة الجنوبية العزاء لاسرة الشهيد وابناء جبل حرير كافة بهذا المصاب سأل الله تعالى ان يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

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