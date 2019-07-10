التميمي يناقش التنسيق بين عمل الإدارات بما يتعلق بالعشوائية والمخالفات

التقى المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، بمكتبه بالمكلا بحضور المدير العام لمديرية مدينة المكلا م. عوض بن هامل ومدير مكتب الأشغال العامة ومدير صندوق النظافة والتحسين لمناقشة التنسيق بين عمل الإدارات بما يتعلق بالعشوائية والمخالفات.

وفي الإجتماع أكد العميد منير كرامة التميمي بأن الأجهزة الأمنية ستقدم كافة التسهيلات وتوفير الإمكانيات للمكاتب المعنية وتسهيل الصعوبات لتسهيل عملها.

وقال التميمي ان الأجهزة الأمنية ستقوم بردع المخالفين ولن تتهاون في إتخاذ الإجراءات ضدهم.

وكلف العميد التميمي برفع الكشوفات وإعطاء التوجيهات التي على ضوءها سيتم عملية التنفيذ وردع المتنفذين.

وتطرق م. عوض أحمد بن هامل مدير عام مديرية مدينة المكلا بأهمية حصر القضايا العشوائية ويجب أن يكون الملف القانوني مكتمل واتخاذ إجراءات رادعة على الجميع.

وأكد بن هامل ان التنسيق هو المهم لمناقشة الكثير من القضايا المهمة وان هذه اللقاءات المشتركة تساعد على إيجاد الحلول لكثير من القضايا.

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بدوره تحدث د. محمد باخلعه المدير العام لمكتب الأشغال بأهمية هذه اللقاءات التي من شأنها أن تسهم في حل الكثير من الأمور المتعلقة بالإزالة، وأكد ان النجاحات التي وصل لها المكتب يعود الفضل فيها بعد الله إلى إدارة الأمن بالمحافظة والمديرية ومساندتهم لنا بتوفير الحماية.

وأضاف اننا في إدارة الأشغال قمنا بعمل جدول خاص بالإزالة واتخذنا الكثير من الإجراءات حيال ذلك.

وتحدث المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين م. فهمي بن شبراق بدور الصندوق وقال ان الصندوق مازال يعمل على رفع مخلفات البناء بدعم من قبل احد المنظمات وقد قمنا بالانتهاء من عشر مواقع تمت عملية إزالة المخلفات منها وتسليمها إلى المديرية والأشغال العامة حتى لا تتم عملية الرمي فيها مرة أخرى ويتم استغلالها والاستفادة منها لمصلحة الدولة.

وخرج الاجتماع بعدة نقاط منها حصر قضايا المخالفات العشوائية والبدء في تنفيذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتنفذين، إضافة إلى رفع المخلفات الصلبة وتحديد آلية جديدة لرفعها وحصرها، ومراقبة الأماكن التي تم رفع المخلفات منها والتي تم إزالتها، وانتشار دوريات لمراقبة تلك الأماكن.

حضر اللقاء العقيد عوض عبدالله بن عكاس مساعد المدير العام لشؤون الخدمات والمهندس حيدر العطاس.