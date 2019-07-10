حصري.. القيادات الإخوانية بتعز تستنسخ تجربة الحوثيين في استثمار مولدات الكهرباء

استنسخت القيادات الإخوانية في تعز تجربة المليشيات الحوثية في إستثمار مولدات وشبكات الكهرباء التابعة للدولة لبناء شركات كهرباء خاصة توفر عائدات كبيرة.

ويباع الكيلوات الواحد ب 270 ريال في تعز وحدود 200 ريال الى 240 في صنعاء وتستخدم هذه الشركات عدادات خاصة بها وترفض استخدام عدادات الكهرباء الحكومية.

وفي موضوع متصل، قالت مصادر مطلعة لمراسل "الخليج 365" ، إن ضابط الأمن والنظام في إدارة أمن تعز عبد الله النقيب قطع الكهرباء عن قيادة محور تعز ومقر المحافظة احتجاجا على ربط مشتركين في مناطق التحرير الأسفل الكهرباء من شركة يمن كويك التي يملكها تاجر يدعى الزغروري يقف خلفه نجل قائد اللواء 22 ميكا بكر صادق سرحان.

وأضافت المصادر أن النقيب ارسل عددا من افراد العصابات المرقمين على أمن تعز لتخريب شبكات توصيل الكهرباء في مربعات يتواجد فيها مقر المحور والمحافظة حيث تم قطع الكهرباء على المحور ومقر المحافظة المؤقت في شركة النفط بشارع جمال.

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ويملك النقيب شركة كهرباء خاصة تقدم خدماتها في مربعات التحرير والمغتربين ويرفض اي تواجد للشركات الأخرى في مربعاتة حتى وان كان غير قادر على تغطية كل تلك المربعات السكنية.

وتشهد مدينة تعز صراعا متصاعدا بين شركات الكهرباء الخاصة التي تستخدم شبكات مؤسسة الكهرباء وموظفيها في توصيل التيار الكهربائي لمشتركيها.

وتتنافس الشركات التي يملكها ويقف خلفها قيادات عسكرية وامنية على الظفر بأكبر قدر من الأحياء في المدينة حيث تتقاسم هذه الشركات المربعات كمناطق خاصة يمنع التداخل فيها.

وفي تعز يحصل القياديون من الإخوان على عمولات كبيرة من هذه الشركات حيث كان هو من منحها تراخيص العمل واستخدام أصول مؤسسة الكهرباء حيث أفادت معلومات نشرناها سابقا بحصول أحد قيادات الإخوان على 15 % شهريا عمولة من الشركات و 10 % لمؤسسة الكهرباء لم يعرف بعد الى أين تورد.