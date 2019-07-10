لماذا تتسابق قيادات حوثية لشراء العقار في صنعاء وبناء الفلل؟

الخليج 365-صنعاء

قالت مصادر محلية إن قيادات مليشيا ايران الحوثية تتسابق على شراء العقارات من أجل ضمان تحويل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة إلى عقارات تتمثل في أراضي ومباني خاصة.

وذكرت المصادر أن تلك الخطوة جاءت بعد تخوف قيادات المليشيات من إيداع هذه الأموال في البنوك أو اكتنازها في البيوت أو أية أماكن أخرى.

وأوضحت أن هناك تزايد للطلب على شراء المباني في صنعاء من قبل مليشيا الحوثي، حيث وصل سعر اللبنة في الشوارع الفرعية الصغيرة إلى 30 مليون ريال وفي الشوارع المتوسطة إلى 50 مليون ريال.

وشددت على أن تلك الأسعار غير معقولة ومبالغ فيها، لكنها ارتفعت بسبب تسابق عناصر المليشيات على شراء العقارات.