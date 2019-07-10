حضرموت.. مناقشة تدخلات "الاوتشا" بمديريات الوادي والصحراء

ناقش لقاء عقد ،اليوم ، بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ،عددا من القضايا المتعلقة بمختلف جوانب الدعم الإنساني للاوتشا بمديريات الوادي والصحراء .

و بحسب وكالة "سبأ" تطرق اللقاء الذي ضم وكيلا محافظة حضرموت المساعدين لشؤون الوادي و الصحراء المهندس هشام السعيدي و عبدالهادي التميمي و مدير مكتب الأوتشا بعدن أندريه ريكيّا و عدد من مدراء عموم المكاتب الخدمية الى احتياجات وادي و صحراء وسبل تدخلات منظمات الامم المتحددة في المجالات الانسانية ، الى جانب تقديم الدعم الطارئ للنازحين والتنسيق بين المنظمات الداعمة الدولية والإقليمية والمحلية عبر السلطات المحلية.

وأشار الوكيل الكثيري الى ان وادي حضرموت نزح اليه الكثير من الاسر جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية..داعيا الاوتشا الى تدخلات عاجلة لمساندة جهود السلطة المحلية في استقرار الخدمات الاساسية.

بدوره اوضح مدير الاوتشا بان زيارته لوادي حضرموت تأتي للاطلاع عن قرب على الاوضاع العامة..مؤكداً رفع احتياجات الوادي والصحراء للمنظمات المعنية لتقديم التدخلات اللازمة والمناسبة و العمل بصورة تشاركية مع السلطة المحلية لتخفيف اثار الازمة التي تمر بها البلاد.