مدير عام زنجبار بأبين يقدم استقالته ويكشف الاسباب

قدم مدير عام مديرية زنجبار بمحافظة أبين نبيل النمي، استقالته الى محافظ محافظة ابين اللواء ابوبكر حسين سالم الثلاثاء.
واوضح مدير عام مديرية زنجبار المستقيل ان اسباب استقالته جاءت بسبب عدم نجاحه في حل مشكلة المهمشين الذين تم تهجيرهم من مديرية لودر الذين عصفت بهم رؤس الاموال المفترسة حد قوله .
مقدماً اعتذاره لمواطني مديرية زنجبار لعدم تمكنه من تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية في المديرية خلال فترة قيادته لها معترفاً بعدم قدرته على الوفاء بمتطلبات وآمال الناس في مديرية زنجبار.
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