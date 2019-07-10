"أبو هيهات" قيادي حوثي يمارس إبتزاز على أصحاب العقار في صنعاء

الخليج 365-خاص

وجة مواطنون شكاوي ضد قيادي حوثي بلطجي يقوم بعملية ابتزازهم بقوة السلاح واستقواء بسلطة مليشيا الارهاب الحوثية وسلب اموالهم.

وقال سكان لـ الخليج 365، إن "ابو هيهات" وهو أحد قيادات مليشيا الارهاب الحوثية يقوم مع عددا من المسلحين على متن شاص في التجوال بمنطقة العشاش والصباحة بالعاصمة صنعاء وابتزازهم بدفع أموال من 200 الف فما فوق.

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وذكر السكان أن هذه المبالغ يقوم بنهبها ابو هيهات باسم ضرائب تارة وتارة اخرى باسم بلدية وفي الاخير هي عملية نهب واستقواء بالسلاح ضد المواطنين.

ويتبع القيادي المليشياوي ابو محمد جمعان.

ووجه المواطنون دعوة لايقاف هذا المجرم النهاب وفقا لتوصيفهم والحد من ابتزاز الناس على مساكنهم وعقاراتهم.