كواليس الصراع الحاد بين قيادات مليشيا الحوثي بصنعاء

الخليج 365-صنعاء

تتواصل الصراعات الحادة بين قيادات مليشيا ايران الحوثية في صنعاء لا سيما في المناصب.

وقالت صحيفة "الرياض"، إن آخر فصول صراع حوثنة المناصب في صنعاء كان اعتقال نائب وزير داخلية الانقلاب عبدالحكيم الخيواني المكنى "أبو الكرار".

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وأضافت أن هناك صراعات خفية داخل المليشيات الحوثية للسيطرة الكاملة على مفاصل القوة وصدارة المشهد.

ولفتت إلى أن إيران تعتمد في سيطرتها على الحوثيين استراتيجية تعدد الرؤوس والمستويات وتشتغل على البدائل داخل الميليشيات، على نحو يمكنها من السيطرة على مفاصل التنظيم الحوثي عسكرياً وأيديولوجياً وسياسياً واقتصادياً.

وأشارت إلى أنه على هذا النحو تتعامل مع عبدالكريم الحوثي في إدارة ملفات أمنية واستخباراتية، كما تتعامل مع عبدالخالق الحوثي في جوانب متعلقة بالملف العسكري والتدريب والتسليح.