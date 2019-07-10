شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...توقف الحركة في منطقة جيزان السعودية .. اشتعال سيارات وسقوط ضحايا وتحذيرا عاجل للمواطنين والمقيمين .."تفاصيل ما يحدث" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة جيزان جنوب السعودية اليوم الثلاثاء حادث مروري مروع جراء موجة الغبار الشديدة التي اجتاحت المدينة وتسببت بانعدام الرؤية بشكل كامل . وطالبت وسائل اعلام سعودية من السائقين توخي الحذر وعدم المجازفة والتوقف عند انعدام الرؤية حتى لا يكونو ضحايا للحوادث المرورية . Advertisements

ويظهر مقطع الفيديو الذي رصدة موقع صوت المغتربين ، احتراق سيارتين جراء تصادمهما بسبب موجة الغبار وانعدام الرؤية ، وبحسب ما تناقلته وسائل الاعلام فقد تم نقل من كانو على متن السيارتين الى المستشفى ويرجح ان يكون بينهم متوفين

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