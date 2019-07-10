ورد الان : قائد المقاومة التهامية يرد على تصريحات العميد طارق بشأن توحيد القوات في الساحل الغربي ويقول تهامة لن تسمح بتكرار كارثة 1934م

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عدن - ياسمين التهامي - علق القائد العام للمقاومة التهامية الشيخ عبدالرحمن حجري مساء الثلاثاء على تصريحات طارق عفاش بشأن توحيد المقاومة تحت قيادة واحدة في الساحل الغربي. وكتب قائد المقاومة التهامية في منشور على صفحته بالفيسبوك: "التهاميون لن يسمحوا بتكرار ما حصل في 1934 ان يحدث في 2019" في اشارة إلى اتفاقية الطايف الذي بموجبه سلمت السعودية تهامة إلى الامام.. واضاف الشيخ عبدالرحمن حجري ان " تهامة في حدقات عيون كل تهامي حر ". وفي سياق متصل اكدت مصادر مطلعة على ان هناك ضغوطات كبيرة تمارس على قائد المقاومة التهامية حتى اللحظة لتسليم طارق عفاش قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي. واكدت المصادر ان الإمارات استدعت الشيخ عبدالرحمن حجري قائد المقاومة التهامية ، الى ابو ظبي ووضعته تحت الاقامة الجبرية، في الوقت الذي يتم فيه الترتيب لتسليم تهامة لطارق عفاش واعلان قيادة مشتركة للقوات في الساحل الغربي، مشيرين إلى ان الهدف هو استبعاد المقاومة التهامية التي تعتبر النواة الاولى للقوات التهامية في المقاومة المشتركة. Advertisements

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