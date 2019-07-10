شكرا لقرائتكم خبر عن في احدث تطور .." حاكم دبي " يلجأ للخيار الاضطراري الاكثر كلفة لمواجهة فضيحة " هروب" زوجته الأميرة " هيا " والأخيرة تفاجئة بتصعيد جديد ! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في أول رد فعل رسمي له بشأن هروب زوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، رفع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دعوى قضائية ضد زوجته الأميرة هيا بنت الحسين، في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة.

وقالت مصادر لـCNN، إنه يتم نظر القضية في لندن في قسم الأسرة بالمحكمة العليا، وستعقد الجلسات التالية في 30 يوليو و 31 يوليو تموز الجاري.

ولم تفصح محكمة العدل الملكية لـCNN، عن هوية المتقاضين، لكنها أكدت تواريخ جلسات القضية.

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وأضاف بيان صادر عن المحكمة أنه “تم الاستماع إلى القضية آخر مرة في 22 مايو 2019 أمام السيد جور مور والقضية مدرجة لاحقًا أمام الرئيس في 30 يوليو 2019”.

وأكدت CNN بشكل منفصل كل من التواريخ والأطراف المشاركة في القضية القانونية.

وسيمثل حاكم دبي، السيدة هيلين وارد أوف ستيوارت، وهي مكتب محاماة رفيع المستوى في لندن، حسبما علمت CNN.

وتقول تقارير إعلامية، إن الاميرة هيا سافرت من دبي إلى لندن، لكن لم يتسن لـCNN التأكد من دقة تلك التقارير أو معرفة مكان وجود الأميرة هيا.

والأميرة هيا بنت الحسين هي شخصية عالمية معروفة، ولديها صداقة حميمة مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وكاميلا زوجته دوقة كورنوال.

والأميرة هيا هي الأخت غير الشقيقة لملك الأردن الملك عبد الله بن الحسين، وتعلمت في بريطانيا حيث حصلت على شهادة في السياسة والفلسفة والاقتصاد من جامعة أكسفورد، كما انها تمارس رياضة الفروسية ومثلت الأردن في أولمبياد 2000 في سيدني.