صنعاء: ناشطون يطلقون مبادرة لترويج المنتجات الحرفية عبر الانترنت

أطلق ناشطون يمنيون في العاصمة صنعاء، مبادرة تطوعية لترويج المنتجات الحرفية اليمنية عبر الانترنت.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع الحرفيين اليمنيين -الذين تسببت الحرب بإغلاق محلاتهم، في المدينة القديمة بصنعاء- ومساعدتهم في بيع منتجاتهم التي تحمل طابع التراث اليمني الأصيل من خلال ترويجها عبر الانترنت..

واستطاعت المبادرة التي أسسها الناشط "عبدالرحمن العبصري" تدشين متجر إلكتروني يحمل اسم "موروثات" ونجحت في ترويج وبيع منتجات حرفية داخل اليمن وخارجها.

وقال منسق المبادرة في صنعاء "علي السنيدر" إنهم بدؤوا بالتسويق عبر الانترنت وذلك لبيع المنتجات الحرفية تشجيعا للحرفين في صنعاء القديمة ومناطق أخرى.

وأضاف لـ"يمن شباب نت": أن البداية كانت في بيع الأحذية اليمنية القديمة والتي تسمى بـ"الصارم"، ولها أسماء كثيرة، مثل الكرك، واليلق الجيلاني.

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وتبلغ أسعار الأحذية مابين (15-17الف ريال يمني) وذلك حسب المواصفات والنوعية المطلوبة. وفقا للسنيدر.

وأوضح السنيدر: أنهم يسعون للترويج لهم داخل الوطن وخارجة وذلك بهدف مساعدتهم في بيع منتجاتهم، وإعادة الإرث اليمني القديم والذي يعد من الموروثات الشعبية اليمينية الأصيلة.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء المبادرة، هو دعم "الحرفين اليمنيين" في بيع منتجاتهم وإيصالها إلى جميع أنحاء العالم وذلك لأن الحرفيين يعملون من داخل منازلهم بسبب الحرب في اليمن.

واختتم السنيدر حديثة، بالقول، إن المبادرة كان لها إقبالا كبيراً داخل اليمن، وخارجه وتم "بيع 25حذاء" خلال أيام قليلة، ولا تزال نسبة الطلب عليها مرتفعة، وخلال الأيام القادمة نسعى إلى إقامة معرض خاص بالمنتجات الحرفية اليمنية القديمة.

