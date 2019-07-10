مؤسسة تعلن عن تحقيق 404 أمنية لأطفال مصابين بأمراض خطيرة في اليمن

أكدت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تحقيق 404 أمنيات للأطفال المُصابين بأمراض خطيرة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيتها في عام التسامح.

وطبقا لصحيفة الخليج فقد أعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «تحقيق أمنية»، عن فخرها بما حقّقته المؤسسة خلال النصف الأول من عام التسامح، وقدرتها على خدمة المجتمع وإسعاد الأطفال المرضى وعائلاتهم، مؤكدة أن كل هذه الإنجازات تُعزى إلى مبادئ الإنسانية وحب العطاء التي تنتشر لدى أفراد المجتمع من كل الفئات والشرائح، إضافة إلى الدعم الكبير لأهداف المؤسسة النبيلة من الشيوخ، رجال الأعمال، الشركات والمؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية من أهل الخير.

وأوضحت أن المؤسسة، ومنذ مطلع العام الحالي، تمكّنت من تحقيق العديد من أمنيات الأطفال الذين يُعانون من ظروف صحية تُهدّد حياتهم، مُشيرة إلى أن مجموع الأمنيات التي تمّ تحقيقها في النصف الأول من عام 2019 بلغ 404 أمنيات، منها 209 أمنيات داخل الإمارات، 82 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، و113 أمنية في اليمن، مع زيادة ملحوظة في تحقيق أمنيات فئة «أودّ أن أذهب»، إذ تمّ تحقيق أمنيات بعض الأطفال بزيارة ديزني لاند في باريس وطوكيو، فضلاً عن تحقيق أمنيات بعض الأطفال المرضى في السفر إلى اليابان، أذربيجان، باريس، لندن، وزيارة المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، كما تمّ أيضاً الارتقاء في مستوى تحقيق العديد من الأمنيات في فئات «أودّ أن أحصل» و «أودّ أن أصبح».