قتلى من المليشيا بينهم قيادي خلال مواجهات مع الشرعية شمال الضالع

قتل عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وأصيب آخرون بينهم قيادي بارز للميلشيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم الجيش الوطني أن قوات الجيش الوطني أحبطت، في وفت متأخر من مساء أمس، محاولة تسلل لميلشيا الحوثي الانقلابية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني في الهجوم من كسر عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وإجبارهم على التراجع والفرار.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 20 حوثيًا بينهم قيادي بارز تابع لهم وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل سلاح 23.

وكانت قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل أخرى للمليشيا على مواقع قرية المشاريح شمال غرب حجر جبهة حجر.