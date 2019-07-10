العفو الدولية تطالب ميلشيات الحوثي إلغاء حكم الإعدام بحق 30 مختطف

طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، مليشيا الحوثي الانقلابية، بإلغاء وقف حكم الإعدام بحق 30 مختطفاً لديها في العاصمة صنعاء وسط البلاد.

وشددت المنظمة في تغريدة لها على حسابها الرسمس بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على ميلشيا الحوثي الانقلابية بسرعة إطلاق سراحهم فوراً.

وذكرت المنظمة “أنه في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين اليوم على ثلاثين شخصية سياسية معارضة بالإعدام بتهمة التجسس لصالح التحالف العربي”.