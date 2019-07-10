الجيش يحرز تقدما جديدا في باقم بصعدة ويكبّد المليشيا 23 قتيلا

أحرزت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء، تقدما جديدا في مديرية باقم شمال محافظة صعدة شمالي البلاد.

وتمكنت قوات اللواء الثالث حرس حدود، من تحرير عدد من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاه الشمالي الغربي، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 23 عنصرا من المليشيا الحوثية وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

كما استعادت قوات الجيش خلال المعارك، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.