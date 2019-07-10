طارق صالح يتحدث عن إنجاز تاريخي تحقق في الساحل الغربي

وصف قائد المقاومة الوطنية، العميد، طارق محمد عبدالله صالح، الإعلان عن تشكيل قيادة وغرفة عمليات مشتركة للقوات التي تقاتل ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالساحل الغربي، بـ"الإنجاز التاريخي" .

وقال طارق في تغريدة له بتويتر رصدها (الخليج 365) أن كل قوى المقاومة توحدت في كيانٍ واحدٍ يضع اليمن نصب عينيه كهدفٍ واحد ومصيرٍ واحد لا يشذ عنه إلا من ربطوا مصيرهم بمصير الأجنبي البعيد في فارس .

وأضاف "أزف باسمي شخصياً وباسم كل شركائنا في النضال هذه البشارة لكل الأحرار في أرجاء الوطن.. تهانينا".

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وأعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، مساء الثلاثاء، تشكيل قيادة عسكرية وغرفة عمليات مشتركة، وذلك تحت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وتضم القوات المشتركة في الساحل الغربي، ألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، والنخبة والمقاومة التهامية.

وجاءت تشكيل هذه القيادة في أعقاب تصاعد خروقات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتزايد تهديداتها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.