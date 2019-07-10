إنتقالي المهرة يشيد بموقف الجماهير الرافض للتواجد الإخواني المتغطرس

أشادت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبية في محافظة المهرة، بموقف الجماهير الرافض للتواجد الأخواني المتغطرس .

وأكدت أن المهرة لن تسلم من هذا المخطط الممنهج والمعد في ليل حالك سواده.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري العاشر الذي عقدته، الثلاثاء، برئاسة القائم بأعمال رئيس القيادة المحلية، حسان مهدي .

وناقش الإجتماع مجموعة من النقاط المتعلقة بسير عمل القيادة المحلية بالمحافظة ومديرياتها والمستجدات على الساحة الجنوبية بشكل عام والمهرة بشكل خاص، ومسودة تقرير نشاط القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة ومديرياتها عن النصف الأول من العام 2019م، حيث تمت المصادقة على رفع التقرير مع التعديلات المقترحة إلى الأمانة العامة.

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وأدانت الهيئة التنفيذية مخططات القوى المتنفذة في محافظتي شبوة وسقطرى، وفي مدينة سيئون الحضارة والتاريخ ومن يقف ورائها من قيادات حزب الإصلاح الدموي، معلنين تظامنهم مع أبناء شبوة وسقطرى سيئون، مباركين انتصاراتهم وافشالهم للمخطط الأخواني المعادي لإرادة شعبنا وقضيتة العادلة و المتمثلة في التحرير والأستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.

كما باركت الهيئة التنفيذية الانتصارات التي قدمتها وتقدمها المقاومة الجنوبية في دك أوكار ومعاقل الغزاة الجدد والقدامى.

وأوصى الإجتماع ببدء أعمال التحضير للدورة الموسعة للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة المهرة، والتي سيتم من خلالها تفعيل دور القيادات المحلية بالمحافظة والمديريات.

كما أوصى بإقرار خطة عمل مزمنة بتدشين اللجان التنظيمية في المراكز والأحياء السكنية بالمحافظة مع تحديد المكلفين بالمتابعة .