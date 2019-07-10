شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد”بعدما تغيّب عن الجنازة والدّفن محمد بن سلمان يفاجئ الجميع ويقوم بتعزية محمد بن نايف بوالدته بهده الطريقة وما فعله الأخير صدم الجميع(تفاصيل+صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعدما تغيّب عن صلاة الجنازة عليها، ودفنها يوم الجمعة الماضية، نشرت حسابات سعودية مشاهد تظهر قيام ولي العهد، محمد بن سلمان، بتعزية ابن عمّه، وزير الداخلية وولي العهد السابق، محمد بن نايف، بوفاة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

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سمو ولي العهدمحمدبن سلمان

يقدم واجب العزاء لأخوانه

سمو الأمير سعودبن نايف

وسمو الأميرمحمد بن نايف #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد pic.twitter.com/sgaGbPQeww — نورة بنت فهد🇸🇦 (@KSA99KSA11) July 8, 2019 Advertisements

🇸🇦

سمو ولي العهدمحمدبن سلمان

يقدم واجب العزاء لأخوانه

سمو الأمير سعودبن نايف

وسمو الأميرمحمد بن نايف #الجوهرة_بنت_عبدالعزيز_بن_مساعد pic.twitter.com/sgaGbPQeww — نورة بنت فهد🇸🇦 (@KSA99KSA11) July 8, 2019

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نورة بنت فهد@KSA99KSA11

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