شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام طائرتين في سماء قطر قبل قليل وإعلان طارئ لوزارة الدفاع يكشف (تفاصيل ما يحدث) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع القطرية، صباح اليوم الأربعاء، عن اصطدام طائرتي تدريب عسكري خلال تحليقهما في أجواء البلاد ونجاة الطاقمين قفزا بالمظلة.
وذكرت مديرية التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع، في بيان مقتضب أصدرته بهذا الصدد: "أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن طاقم الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف".
ولم تتحدث وزارة الدفاع القطرية عن أي تفاصيل أخرى حول هذا الحادث، بما في ذلك مكان وقوعه ونوع الطائرتين.
المصدر: RT
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