شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن عن صفقة عملاقة مع قطر ويطلق هذا الوصف على ”تميم” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في واشنطن، أن الولايات المتحدة ستوقع عقدا ضخما مع الدوحة لبيعها طائرات “بوينغ”.

ووصف ترامب اليوم الثلاثاء أمير قطر بأنه “زعيم حقيقي في جزء مهم جدا من العالم”.

وأضاف ترامب: “نحن نعمل كثيرا، وهم يستثمرون كثيرا في بلادنا ويوفرون فرص العمل ويشترون أحجاما ضخمة من المعدات العسكرية، بما في ذلك طائرات”.

وأشار ترامب إلى أن قطر “تشتري أعدادا كبيرة من الطائرات التجارية من “بوينغ” ونحن نثمن ذلك عاليا، وسنوقع اليوم وثيقة، وهذه ستكون صفقة كبيرة جدا… وهم سيشترون عددا كبيرا من طائرات “بوينغ”.

وأعاد ترامب إلى الأذهان أن قطر تستضيف على أراضيها “إحدى أكبر القواعد العسكرية (الأمريكية) في العالم”، مشيرا إلى أنه تم توسيع مدارج الإقلاع والهبوط فيها في الفترة الأخيرة.

ووصف ترامب القاعدة الأمريكية في قطر بأنها “قاعدة رائعة في قلب الشرق الأوسط، وهذا مكان مهم جدا”.

من جانبه، قال أمير قطر: “نعمل الكثير في ما يخص البنية التحتية ونخطط لاستثمار المزيد”.

ودعا أمير قطر، الرئيس ترامب لزيارة قطر والقاعدة العسكرية الأمريكية في أي وقت.

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