شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط تحدد كميات وأوقات البيع في محطات النفط في صنعاء . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزعت شركة النفط في صنعاء توجيهات لأصحاب المحطات تلزمهم بفترات الدوام الرسمية وكميات البيع لكل سيارة بكمية أربعين لتر فقط كل أربعة أيام. كما حددت فترات الدوام الصباحية من الساعة 8_ 12 صباحا و من الساعة ال 3_8 مساء وذلك لتخفيف الأزمة الخانقة التي تشهدها صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة النفط تحدد كميات وأوقات البيع في محطات النفط في صنعاء . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.