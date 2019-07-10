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عدن - ياسمين التهامي - بن عزيز: لن نناقش المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بالحديدة إذا لم تنفذ مليشيا الحوثي المرحلة الأولى..!

كشف رئيس الوفد الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير بن عزيز إن المليشيات الحوثية ترفض تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الانتشار رغم التنازلات الكبيرة التي قدمها الوفد من أجل تسهيل العمل الإنساني.

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وقال اللواء صغير بن عزيز في سلسلة تغريدات على تويتر ،اليوم الثلاثاء،: لن نناقش المرحلة الثانية من عملية إعادة الانتشار في الحديدة اذا لم تنفذ المليشيات الحوثية المرحلة الأولى المرتبطة بالأعمال الإنسانية وفقا لمفهوم العمليات المقدم من الفريق مايكل كبير المراقبين.

وتساءل بن عزيز: لماذا السيد غريفيث يراعي مطالب المليشيات والجوع والمرض يفتك بالكثير من الشعب اليمني.

وأضاف "رفضت المليشيات الحوثية تنفيذ الاتفاق حزمة واحدة والمبعوث مع رغبتهم. وجهنا من القيادة بالموافقة لغرض تسهيل العمل الإنساني وقدمت القوات الحكومية تنازلات كبيرة مقابل تسهيل العمل الإنساني ولما وصلنا عند التنفيذ رفضوا يريدون العودة من الصفر والمبعوث يراجع لهم. ولن ينفذوا إلا بالقوة.