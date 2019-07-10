1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الحقيقة الكاملة لزواج حاكم دبي محمد بن راشد من سهير القيسي عقب لقاء حميم وعلاقة ذلك بهروب الأميرة هيا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء مزعومة تخص حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تزامنا مع الجدل الواسع حوله بسبب هروب زوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين ومقاضاته أمام المحاكم البريطانية.
اخبار تهمك :
Advertisements
">
بعد لقاءه الحميم مع سهير القيسي :— نـيروز 💌 (@neiroz62)
الملكة هيا بنت الحسين زوجة محمد بن راشد حاكم دبي .. تهرب من #دبي الى المانيا وتطلب اللجوء السياسي!! وتقول انها كانت تشعر بانها تعاشر خنزيز برائحته النتنة !!! pic.twitter.com/Zbcp1lKyCh June 26, 2019
نـيروز
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن الحقيقة الكاملة لزواج حاكم دبي محمد بن راشد من سهير القيسي عقب لقاء حميم وعلاقة ذلك بهروب الأميرة هيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
قد تقرأ أيضا
اخبار اليمن الأربعاء 17 يوليو 2019 12:15 مساءً
اخبار اليمن الأربعاء 17 يوليو 2019 12:15 مساءً
اخبار اليمن الأربعاء 17 يوليو 2019 11:09 صباحاً
اخبار اليمن الأربعاء 17 يوليو 2019 11:09 صباحاً
اخبار اليمن الأربعاء 17 يوليو 2019 07:03 صباحاً
اخبار اليمن الأربعاء 17 يوليو 2019 07:03 صباحاً