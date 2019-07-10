عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء مزعومة تخص حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تزامنا مع الجدل الواسع حوله بسبب هروب زوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين ومقاضاته أمام المحاكم البريطانية.

بعد لقاءه الحميم مع سهير القيسي :

الملكة هيا بنت الحسين زوجة محمد بن راشد حاكم دبي .. تهرب من #دبي الى المانيا وتطلب اللجوء السياسي!!

وتقول انها كانت تشعر بانها تعاشر خنزيز برائحته النتنة !!! pic.twitter.com/Zbcp1lKyCh — نـيروز 💌 (@neiroz62) June 26, 2019

نـيروز Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن الحقيقة الكاملة لزواج حاكم دبي محمد بن راشد من سهير القيسي عقب لقاء حميم وعلاقة ذلك بهروب الأميرة هيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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