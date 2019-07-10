شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المخدرات والخمور وفرق الاغتيال.. “مجتهد” يكشف بالأسماء عن فريق طيران “المهام الخاصة” لابن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر المغرد الشهير “مجتهد” مفاجأة من العيار الثقيل وكشف عن أسماء عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين في السعودية، زعم أنهم يشكلون فريق طيران “المهام الخاصة” لولي العهد السعوديمحمد بن سلمان، والذي يقوم على نقل فرق الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي يأمر بها ابن سلمان.

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“مجتهد” وفي سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص، قال إن ابن سلمان لم يترك مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة.

هذه سسلسلة التغريدات التي وعدتكم بها عن المجموعة المسؤولة عن طيران المهمات الخاصة لابن سلمان، وكيف تشكلت وكيف تبناهم ابن سلمان وكمية الحماية والحصانة التي والنفوذ الذي يتمتعون به — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · هذه سسلسلة التغريدات التي وعدتكم بها عن المجموعة المسؤولة عن طيران المهمات الخاصة لابن سلمان، وكيف تشكلت وكيف تبناهم ابن سلمان وكمية الحماية والحصانة التي والنفوذ الذي يتمتعون به — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 هذه سسلسلة التغريدات التي وعدتكم بها عن المجموعة المسؤولة عن طيران المهمات الخاصة لابن سلمان، وكيف تشكلت وكيف تبناهم ابن سلمان وكمية الحماية والحصانة التي والنفوذ الذي يتمتعون به لم يترك ابن سلمان مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة، فمن هذه المجموعة وكيف وصلوا إليه — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd لم يترك ابن سلمان مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة، فمن هذه المجموعة وكيف وصلوا إليه ٢٠٧ لم يترك ابن سلمان مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة، فمن هذه المجموعة وكيف وصلوا إليه — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر لم يترك ابن سلمان مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة، فمن هذه المجموعة وكيف وصلوا إليه — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

وعن عناصر هذه المجموعة وكيف وصلوا إليه، ذكر:”الأسماء هي عبد الله محمد بشير السيد وأخوه أحمد واللواء عبد العزيز الفغم”

ولفت مجتهد إلى أن الغطاء التجاري هو شركة “نيكسز” للطيران التي إضافة لخدمات النقل التي تؤديها بطائراتها، أعطاها ابن سلمان حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيرانأرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة.

لم يترك ابن سلمان مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة، فمن هذه المجموعة وكيف وصلوا إليه — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · لم يترك ابن سلمان مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة، فمن هذه المجموعة وكيف وصلوا إليه — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 هذه سسلسلة التغريدات التي وعدتكم بها عن المجموعة المسؤولة عن طيران المهمات الخاصة لابن سلمان، وكيف تشكلت وكيف تبناهم ابن سلمان وكمية الحماية والحصانة التي والنفوذ الذي يتمتعون به — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 لم يترك ابن سلمان مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة، فمن هذه المجموعة وكيف وصلوا إليه الأسماء هي عبد الله محمد بشير السيد وأخوه أحمد واللواء عبد العزيز الفغم، والغطاء التجاري هو شركة نيكسز للطيران التي إضافة لخدمات النقل التي تؤديها بطائراتها أعطاها ابن سلمان حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيران أرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة. — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd الأسماء هي عبد الله محمد بشير السيد وأخوه أحمد واللواء عبد العزيز الفغم، والغطاء التجاري هو شركة نيكسز للطيران التي إضافة لخدمات النقل التي تؤديها بطائراتها أعطاها ابن سلمان حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيران أرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة. ٢١٢ الأسماء هي عبد الله محمد بشير السيد وأخوه أحمد واللواء عبد العزيز الفغم، والغطاء التجاري هو شركة نيكسز للطيران التي إضافة لخدمات النقل التي تؤديها بطائراتها أعطاها ابن سلمان حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيران أرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة. — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر الأسماء هي عبد الله محمد بشير السيد وأخوه أحمد واللواء عبد العزيز الفغم، والغطاء التجاري هو شركة نيكسز للطيران التي إضافة لخدمات النقل التي تؤديها بطائراتها أعطاها ابن سلمان حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيران أرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة. — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

وعن طبيعة عمل هذه الفرقة، قال المغرد الشهير إن مهامها نقل النقد “الكاش” في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة.

موقع الشركة

https://t.co/EXKgFCiiya — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · موقع الشركة

https://t.co/EXKgFCiiya — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 الأسماء هي عبد الله محمد بشير السيد وأخوه أحمد واللواء عبد العزيز الفغم، والغطاء التجاري هو شركة نيكسز للطيران التي إضافة لخدمات النقل التي تؤديها بطائراتها أعطاها ابن سلمان حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيران أرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة. — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 موقع الشركة

https://nexus.aero تتضمن المهمات نقل النقد "الكاش" في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd تتضمن المهمات نقل النقد "الكاش" في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة ٢٢٣ تتضمن المهمات نقل النقد "الكاش" في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر تتضمن المهمات نقل النقد "الكاش" في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

وأضاف “مجتهد”:”وقصة تنامي نفوذ عبد الله السيد وتضخم قدراته المالية ونفوذه بشكل خرافي هو مثال نموذجي لصعود الأشخاص بشكل صاروخي في أنظمة دول المافيا مثل السعودية والإمارات، حيث يثق بك الطاغية فيفتح لك صنبور المال وأبواب الصلاحيات فلا يقف أمام قدراتك إلا رغبات سيدك”

تتضمن المهمات نقل النقد "الكاش" في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · تتضمن المهمات نقل النقد "الكاش" في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 موقع الشركة

https://t.co/EXKgFCiiya — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 تتضمن المهمات نقل النقد "الكاش" في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة وقصة تنامي نفوذ عبد الله السيد وتضخم قدراته المالية ونفوذه بشكل خرافي هو مثال نموذجي لصعود الأشخاص بشكل صاروخي في أنظمة دول المافيا مثل السعودية والإمارات، حيث يثق بك الطاغية فيفتح لك صنبور المال وأبواب الصلاحيات فلا يقف أمام قدراتك إلا رغبات سيدك — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd وقصة تنامي نفوذ عبد الله السيد وتضخم قدراته المالية ونفوذه بشكل خرافي هو مثال نموذجي لصعود الأشخاص بشكل صاروخي في أنظمة دول المافيا مثل السعودية والإمارات، حيث يثق بك الطاغية فيفتح لك صنبور المال وأبواب الصلاحيات فلا يقف أمام قدراتك إلا رغبات سيدك ٢٢١ وقصة تنامي نفوذ عبد الله السيد وتضخم قدراته المالية ونفوذه بشكل خرافي هو مثال نموذجي لصعود الأشخاص بشكل صاروخي في أنظمة دول المافيا مثل السعودية والإمارات، حيث يثق بك الطاغية فيفتح لك صنبور المال وأبواب الصلاحيات فلا يقف أمام قدراتك إلا رغبات سيدك — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر وقصة تنامي نفوذ عبد الله السيد وتضخم قدراته المالية ونفوذه بشكل خرافي هو مثال نموذجي لصعود الأشخاص بشكل صاروخي في أنظمة دول المافيا مثل السعودية والإمارات، حيث يثق بك الطاغية فيفتح لك صنبور المال وأبواب الصلاحيات فلا يقف أمام قدراتك إلا رغبات سيدك — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

وأوضح أن عبد الله السيد كان مديرا تنفيذيا في شركة “ناس” ثم انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة.

وقصة تنامي نفوذ عبد الله السيد وتضخم قدراته المالية ونفوذه بشكل خرافي هو مثال نموذجي لصعود الأشخاص بشكل صاروخي في أنظمة دول المافيا مثل السعودية والإمارات، حيث يثق بك الطاغية فيفتح لك صنبور المال وأبواب الصلاحيات فلا يقف أمام قدراتك إلا رغبات سيدك — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · وقصة تنامي نفوذ عبد الله السيد وتضخم قدراته المالية ونفوذه بشكل خرافي هو مثال نموذجي لصعود الأشخاص بشكل صاروخي في أنظمة دول المافيا مثل السعودية والإمارات، حيث يثق بك الطاغية فيفتح لك صنبور المال وأبواب الصلاحيات فلا يقف أمام قدراتك إلا رغبات سيدك — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 تتضمن المهمات نقل النقد "الكاش" في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 وقصة تنامي نفوذ عبد الله السيد وتضخم قدراته المالية ونفوذه بشكل خرافي هو مثال نموذجي لصعود الأشخاص بشكل صاروخي في أنظمة دول المافيا مثل السعودية والإمارات، حيث يثق بك الطاغية فيفتح لك صنبور المال وأبواب الصلاحيات فلا يقف أمام قدراتك إلا رغبات سيدك كان عبد الله السيد مديرا تنفيذيا في شركة ناس ثم انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd كان عبد الله السيد مديرا تنفيذيا في شركة ناس ثم انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة ٢٠٠ كان عبد الله السيد مديرا تنفيذيا في شركة ناس ثم انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر كان عبد الله السيد مديرا تنفيذيا في شركة ناس ثم انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

ونجح عبدالله بحسب “مجتهد” في اختراق طيران آل سعود وصارت شركته تشغل عدة طائرات للعائلة الحاكمة إلى درجة أن السعودية طلبت نقل مكاتبه إلى جدة بعد اندلاع المظاهرات في البحرين في 2011.

كان عبد الله السيد مديرا تنفيذيا في شركة ناس ثم انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · كان عبد الله السيد مديرا تنفيذيا في شركة ناس ثم انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 وقصة تنامي نفوذ عبد الله السيد وتضخم قدراته المالية ونفوذه بشكل خرافي هو مثال نموذجي لصعود الأشخاص بشكل صاروخي في أنظمة دول المافيا مثل السعودية والإمارات، حيث يثق بك الطاغية فيفتح لك صنبور المال وأبواب الصلاحيات فلا يقف أمام قدراتك إلا رغبات سيدك — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 كان عبد الله السيد مديرا تنفيذيا في شركة ناس ثم انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة نجح عبد الله السيد في اختراق طيران آل سعود وصارت شركته تشغل عدة طائرات للعائلة الحاكمة إلى درجة أن السعودية طلبت نقل مكاتبه إلى جدة بعد اندلاع المظاهرات في البحرين في 2011 وذلك بسبب تنامي الحاجة لشركته في طيران العائلة الحاكمة وخوفا من تعطل الخدمة إذا بقيت في البحرين — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd نجح عبد الله السيد في اختراق طيران آل سعود وصارت شركته تشغل عدة طائرات للعائلة الحاكمة إلى درجة أن السعودية طلبت نقل مكاتبه إلى جدة بعد اندلاع المظاهرات في البحرين في 2011 وذلك بسبب تنامي الحاجة لشركته في طيران العائلة الحاكمة وخوفا من تعطل الخدمة إذا بقيت في البحرين ٢٠٥ نجح عبد الله السيد في اختراق طيران آل سعود وصارت شركته تشغل عدة طائرات للعائلة الحاكمة إلى درجة أن السعودية طلبت نقل مكاتبه إلى جدة بعد اندلاع المظاهرات في البحرين في 2011 وذلك بسبب تنامي الحاجة لشركته في طيران العائلة الحاكمة وخوفا من تعطل الخدمة إذا بقيت في البحرين — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر Advertisements نجح عبد الله السيد في اختراق طيران آل سعود وصارت شركته تشغل عدة طائرات للعائلة الحاكمة إلى درجة أن السعودية طلبت نقل مكاتبه إلى جدة بعد اندلاع المظاهرات في البحرين في 2011 وذلك بسبب تنامي الحاجة لشركته في طيران العائلة الحاكمة وخوفا من تعطل الخدمة إذا بقيت في البحرين — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

وقال “مجتهد” إنه بعد أن أصبح سلمان ملكا أدرك عبدالله السيد أنه لا بد من شخص وسيط يسهل علاقته بابن سلمان فنجح في شراء اللواء عبد العزيز الفغم (حارس الملك) وأغراه بنسبة من شركة نيكسز، ومن لحظتها صار ابن سلمان تحت يده ٢٤ ساعة وصار يدخل الديوان وقصر الملك متى وكيف شاء، وبعد ذلك توسعت شركة نيكسز وأعطاها ابن سلمان حق تشغيل الجهات المذكورة أعلاه، وصار يثق بعبد الله السيد إلى درجة أنه اتفق معه على شفرة سرية لا يعرفها إلا هو وأخوه أحمد السيد الذي عين مديرا تنفيذيا للشركة.

حين تولى سلمان ولاية العهد وتصاعد نفوذ ابن سلمان تمكن ابن زايد من تقديم عبد الله السيد لابن سلمان الذي بدأ يستخدم خدمات شركة نيكسز لمهمات خاصة به، سواء بطائرات الشركة أو من خلال تشغيل شركة نيكسز للطيران الخاص لوزارة الدفاع التي كانت تحت تصرف ابن سلمان حين كان والده وليا للعهد — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · حين تولى سلمان ولاية العهد وتصاعد نفوذ ابن سلمان تمكن ابن زايد من تقديم عبد الله السيد لابن سلمان الذي بدأ يستخدم خدمات شركة نيكسز لمهمات خاصة به، سواء بطائرات الشركة أو من خلال تشغيل شركة نيكسز للطيران الخاص لوزارة الدفاع التي كانت تحت تصرف ابن سلمان حين كان والده وليا للعهد — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 نجح عبد الله السيد في اختراق طيران آل سعود وصارت شركته تشغل عدة طائرات للعائلة الحاكمة إلى درجة أن السعودية طلبت نقل مكاتبه إلى جدة بعد اندلاع المظاهرات في البحرين في 2011 وذلك بسبب تنامي الحاجة لشركته في طيران العائلة الحاكمة وخوفا من تعطل الخدمة إذا بقيت في البحرين — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 حين تولى سلمان ولاية العهد وتصاعد نفوذ ابن سلمان تمكن ابن زايد من تقديم عبد الله السيد لابن سلمان الذي بدأ يستخدم خدمات شركة نيكسز لمهمات خاصة به، سواء بطائرات الشركة أو من خلال تشغيل شركة نيكسز للطيران الخاص لوزارة الدفاع التي كانت تحت تصرف ابن سلمان حين كان والده وليا للعهد بعد أن أصبح سلمان ملكا وصارت السلطة عمليا بيد ابن سلمان أدرك عبدالله السيد أنه لا بد من شخص وسيط يسهل علاقته بابن سلمان فنجح في شراء اللواء عبد العزيز الفغم (حارس الملك) وأغراه بنسبة من شركة نيكسز، ومن لحظتها صار ابن سلمان تحت يده ٢٤ ساعة وصار يدخل الديوان وقصر الملك متى وكيف شاء — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd بعد أن أصبح سلمان ملكا وصارت السلطة عمليا بيد ابن سلمان أدرك عبدالله السيد أنه لا بد من شخص وسيط يسهل علاقته بابن سلمان فنجح في شراء اللواء عبد العزيز الفغم (حارس الملك) وأغراه بنسبة من شركة نيكسز، ومن لحظتها صار ابن سلمان تحت يده ٢٤ ساعة وصار يدخل الديوان وقصر الملك متى وكيف شاء ٢٠٥ بعد أن أصبح سلمان ملكا وصارت السلطة عمليا بيد ابن سلمان أدرك عبدالله السيد أنه لا بد من شخص وسيط يسهل علاقته بابن سلمان فنجح في شراء اللواء عبد العزيز الفغم (حارس الملك) وأغراه بنسبة من شركة نيكسز، ومن لحظتها صار ابن سلمان تحت يده ٢٤ ساعة وصار يدخل الديوان وقصر الملك متى وكيف شاء — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر بعد أن أصبح سلمان ملكا وصارت السلطة عمليا بيد ابن سلمان أدرك عبدالله السيد أنه لا بد من شخص وسيط يسهل علاقته بابن سلمان فنجح في شراء اللواء عبد العزيز الفغم (حارس الملك) وأغراه بنسبة من شركة نيكسز، ومن لحظتها صار ابن سلمان تحت يده ٢٤ ساعة وصار يدخل الديوان وقصر الملك متى وكيف شاء — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

الجدير بالذكر أن عبد الله السيد داهية في العلاقات، حيث لا يكاد يوجد مسؤول في وزارة أو جهة أمنية أو دبلوماسية أو اتصالات أو صحة أو بلدية إلا وقد وثّق علاقته فيه وكسبه بالمال أو بالنفوذ، إلى أن تحول لاخطبوط خطير له أذرع في كل مكان، لكن مع الأسف يضع كل هذه القدرة والموهبة في الحرام — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · الجدير بالذكر أن عبد الله السيد داهية في العلاقات، حيث لا يكاد يوجد مسؤول في وزارة أو جهة أمنية أو دبلوماسية أو اتصالات أو صحة أو بلدية إلا وقد وثّق علاقته فيه وكسبه بالمال أو بالنفوذ، إلى أن تحول لاخطبوط خطير له أذرع في كل مكان، لكن مع الأسف يضع كل هذه القدرة والموهبة في الحرام — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 بعد أن أصبح سلمان ملكا وصارت السلطة عمليا بيد ابن سلمان أدرك عبدالله السيد أنه لا بد من شخص وسيط يسهل علاقته بابن سلمان فنجح في شراء اللواء عبد العزيز الفغم (حارس الملك) وأغراه بنسبة من شركة نيكسز، ومن لحظتها صار ابن سلمان تحت يده ٢٤ ساعة وصار يدخل الديوان وقصر الملك متى وكيف شاء — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 الجدير بالذكر أن عبد الله السيد داهية في العلاقات، حيث لا يكاد يوجد مسؤول في وزارة أو جهة أمنية أو دبلوماسية أو اتصالات أو صحة أو بلدية إلا وقد وثّق علاقته فيه وكسبه بالمال أو بالنفوذ، إلى أن تحول لاخطبوط خطير له أذرع في كل مكان، لكن مع الأسف يضع كل هذه القدرة والموهبة في الحرام بعد ذلك توسعت شركة نيكسز وأعطاها ابن سلمان حق تشغيل الجهات المذكورة أعلاه، وصار يثق بعبد الله السيد إلى درجة أنه اتفق معه على شفرة سرية لا يعرفها إلا هو وأخوه أحمد السيد الذي عين مديرا تنفيذيا للشركة، وكيف لا يثق ابن سلمان به وقد زكاه له الأب الروحي للجميع محمد بن زايد! — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd بعد ذلك توسعت شركة نيكسز وأعطاها ابن سلمان حق تشغيل الجهات المذكورة أعلاه، وصار يثق بعبد الله السيد إلى درجة أنه اتفق معه على شفرة سرية لا يعرفها إلا هو وأخوه أحمد السيد الذي عين مديرا تنفيذيا للشركة، وكيف لا يثق ابن سلمان به وقد زكاه له الأب الروحي للجميع محمد بن زايد! ١٩٠ بعد ذلك توسعت شركة نيكسز وأعطاها ابن سلمان حق تشغيل الجهات المذكورة أعلاه، وصار يثق بعبد الله السيد إلى درجة أنه اتفق معه على شفرة سرية لا يعرفها إلا هو وأخوه أحمد السيد الذي عين مديرا تنفيذيا للشركة، وكيف لا يثق ابن سلمان به وقد زكاه له الأب الروحي للجميع محمد بن زايد! — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر بعد ذلك توسعت شركة نيكسز وأعطاها ابن سلمان حق تشغيل الجهات المذكورة أعلاه، وصار يثق بعبد الله السيد إلى درجة أنه اتفق معه على شفرة سرية لا يعرفها إلا هو وأخوه أحمد السيد الذي عين مديرا تنفيذيا للشركة، وكيف لا يثق ابن سلمان به وقد زكاه له الأب الروحي للجميع محمد بن زايد! — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

وأوضح المغرد الشهير أن الشركة تضخمت بعد دخول ابن سلمان شريكا، وترتب على هذه الشراكة مزيد من الحصانة للشركة، فلا تستطيع أي جهة مسائلة الشركة أو عبد الله السيد وأخوه أحمد.

بعد ذلك توسعت شركة نيكسز وأعطاها ابن سلمان حق تشغيل الجهات المذكورة أعلاه، وصار يثق بعبد الله السيد إلى درجة أنه اتفق معه على شفرة سرية لا يعرفها إلا هو وأخوه أحمد السيد الذي عين مديرا تنفيذيا للشركة، وكيف لا يثق ابن سلمان به وقد زكاه له الأب الروحي للجميع محمد بن زايد! — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · بعد ذلك توسعت شركة نيكسز وأعطاها ابن سلمان حق تشغيل الجهات المذكورة أعلاه، وصار يثق بعبد الله السيد إلى درجة أنه اتفق معه على شفرة سرية لا يعرفها إلا هو وأخوه أحمد السيد الذي عين مديرا تنفيذيا للشركة، وكيف لا يثق ابن سلمان به وقد زكاه له الأب الروحي للجميع محمد بن زايد! — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 الجدير بالذكر أن عبد الله السيد داهية في العلاقات، حيث لا يكاد يوجد مسؤول في وزارة أو جهة أمنية أو دبلوماسية أو اتصالات أو صحة أو بلدية إلا وقد وثّق علاقته فيه وكسبه بالمال أو بالنفوذ، إلى أن تحول لاخطبوط خطير له أذرع في كل مكان، لكن مع الأسف يضع كل هذه القدرة والموهبة في الحرام — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 بعد ذلك توسعت شركة نيكسز وأعطاها ابن سلمان حق تشغيل الجهات المذكورة أعلاه، وصار يثق بعبد الله السيد إلى درجة أنه اتفق معه على شفرة سرية لا يعرفها إلا هو وأخوه أحمد السيد الذي عين مديرا تنفيذيا للشركة، وكيف لا يثق ابن سلمان به وقد زكاه له الأب الروحي للجميع محمد بن زايد! تضخمت الشركة بعد دعم ابن سلمان وفتحت فروعا في الصين والهند ومصر وباقي دول أفريقيا ولندن وباقي أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعلى ذكر أمريكا الجنوبية فإن كل طياري الشركة من هناك وتحديدا فنزويلا والبرازيل والارجنتين وكولومبيا حفظا للسرية ومنعا لتسرب المعلومات لأطراف عربية — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd تضخمت الشركة بعد دعم ابن سلمان وفتحت فروعا في الصين والهند ومصر وباقي دول أفريقيا ولندن وباقي أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعلى ذكر أمريكا الجنوبية فإن كل طياري الشركة من هناك وتحديدا فنزويلا والبرازيل والارجنتين وكولومبيا حفظا للسرية ومنعا لتسرب المعلومات لأطراف عربية ٢١٦ تضخمت الشركة بعد دعم ابن سلمان وفتحت فروعا في الصين والهند ومصر وباقي دول أفريقيا ولندن وباقي أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعلى ذكر أمريكا الجنوبية فإن كل طياري الشركة من هناك وتحديدا فنزويلا والبرازيل والارجنتين وكولومبيا حفظا للسرية ومنعا لتسرب المعلومات لأطراف عربية — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر تضخمت الشركة بعد دعم ابن سلمان وفتحت فروعا في الصين والهند ومصر وباقي دول أفريقيا ولندن وباقي أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعلى ذكر أمريكا الجنوبية فإن كل طياري الشركة من هناك وتحديدا فنزويلا والبرازيل والارجنتين وكولومبيا حفظا للسرية ومنعا لتسرب المعلومات لأطراف عربية — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

تضخمت الشركة بعد دعم ابن سلمان وفتحت فروعا في الصين والهند ومصر وباقي دول أفريقيا ولندن وباقي أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعلى ذكر أمريكا الجنوبية فإن كل طياري الشركة من هناك وتحديدا فنزويلا والبرازيل والارجنتين وكولومبيا حفظا للسرية ومنعا لتسرب المعلومات لأطراف عربية — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · تضخمت الشركة بعد دعم ابن سلمان وفتحت فروعا في الصين والهند ومصر وباقي دول أفريقيا ولندن وباقي أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعلى ذكر أمريكا الجنوبية فإن كل طياري الشركة من هناك وتحديدا فنزويلا والبرازيل والارجنتين وكولومبيا حفظا للسرية ومنعا لتسرب المعلومات لأطراف عربية — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 بعد ذلك توسعت شركة نيكسز وأعطاها ابن سلمان حق تشغيل الجهات المذكورة أعلاه، وصار يثق بعبد الله السيد إلى درجة أنه اتفق معه على شفرة سرية لا يعرفها إلا هو وأخوه أحمد السيد الذي عين مديرا تنفيذيا للشركة، وكيف لا يثق ابن سلمان به وقد زكاه له الأب الروحي للجميع محمد بن زايد! — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 تضخمت الشركة بعد دعم ابن سلمان وفتحت فروعا في الصين والهند ومصر وباقي دول أفريقيا ولندن وباقي أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعلى ذكر أمريكا الجنوبية فإن كل طياري الشركة من هناك وتحديدا فنزويلا والبرازيل والارجنتين وكولومبيا حفظا للسرية ومنعا لتسرب المعلومات لأطراف عربية جاء هذا التوسع بعد دخول ابن سلمان شريكا مستخدما أحد الأشخاص كواجهة (نحتفظ باسمه)، وترتب على هذه الشراكة مزيد من الحصانة للشركة، فلا تستطيع أي جهة مسائلة الشركة أو عبد الله السيد وأخوه أحمد، حيث أعطاهما ابن سلمان ضوءا أخضر لتنفيذ ما يريدون بحماية ابن سلمان الكاملة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd جاء هذا التوسع بعد دخول ابن سلمان شريكا مستخدما أحد الأشخاص كواجهة (نحتفظ باسمه)، وترتب على هذه الشراكة مزيد من الحصانة للشركة، فلا تستطيع أي جهة مسائلة الشركة أو عبد الله السيد وأخوه أحمد، حيث أعطاهما ابن سلمان ضوءا أخضر لتنفيذ ما يريدون بحماية ابن سلمان الكاملة ٢٠٤ جاء هذا التوسع بعد دخول ابن سلمان شريكا مستخدما أحد الأشخاص كواجهة (نحتفظ باسمه)، وترتب على هذه الشراكة مزيد من الحصانة للشركة، فلا تستطيع أي جهة مسائلة الشركة أو عبد الله السيد وأخوه أحمد، حيث أعطاهما ابن سلمان ضوءا أخضر لتنفيذ ما يريدون بحماية ابن سلمان الكاملة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر جاء هذا التوسع بعد دخول ابن سلمان شريكا مستخدما أحد الأشخاص كواجهة (نحتفظ باسمه)، وترتب على هذه الشراكة مزيد من الحصانة للشركة، فلا تستطيع أي جهة مسائلة الشركة أو عبد الله السيد وأخوه أحمد، حيث أعطاهما ابن سلمان ضوءا أخضر لتنفيذ ما يريدون بحماية ابن سلمان الكاملة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

إلا أن ابن سلمان وبحسب “مجتهد” طمع في جني أموال من الشركة، فطلب من عبد الله السيد طرحها في سوق الأسهم بسعر يفوق سعرها الحقيقي عشرة أضعاف، وحين تلكأ عبدالله في قبول الفكرة طمأنه أن إدارة الشركة ستبقى بيده بشكل كامل ولن يؤثر طرحها في السوق في قدرته على التحكم فيها ولا في سريتها.

جاء هذا التوسع بعد دخول ابن سلمان شريكا مستخدما أحد الأشخاص كواجهة (نحتفظ باسمه)، وترتب على هذه الشراكة مزيد من الحصانة للشركة، فلا تستطيع أي جهة مسائلة الشركة أو عبد الله السيد وأخوه أحمد، حيث أعطاهما ابن سلمان ضوءا أخضر لتنفيذ ما يريدون بحماية ابن سلمان الكاملة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · جاء هذا التوسع بعد دخول ابن سلمان شريكا مستخدما أحد الأشخاص كواجهة (نحتفظ باسمه)، وترتب على هذه الشراكة مزيد من الحصانة للشركة، فلا تستطيع أي جهة مسائلة الشركة أو عبد الله السيد وأخوه أحمد، حيث أعطاهما ابن سلمان ضوءا أخضر لتنفيذ ما يريدون بحماية ابن سلمان الكاملة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 تضخمت الشركة بعد دعم ابن سلمان وفتحت فروعا في الصين والهند ومصر وباقي دول أفريقيا ولندن وباقي أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعلى ذكر أمريكا الجنوبية فإن كل طياري الشركة من هناك وتحديدا فنزويلا والبرازيل والارجنتين وكولومبيا حفظا للسرية ومنعا لتسرب المعلومات لأطراف عربية — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 جاء هذا التوسع بعد دخول ابن سلمان شريكا مستخدما أحد الأشخاص كواجهة (نحتفظ باسمه)، وترتب على هذه الشراكة مزيد من الحصانة للشركة، فلا تستطيع أي جهة مسائلة الشركة أو عبد الله السيد وأخوه أحمد، حيث أعطاهما ابن سلمان ضوءا أخضر لتنفيذ ما يريدون بحماية ابن سلمان الكاملة طمع ابن سلمان في جني أموال من الشركة، فطلب من عبد الله السيد طرحها في سوق الأسهم بسعر يفوق سعرها الحقيقي عشرة أضعاف، وحين تلكأ عبدالله في قبول الفكرة طمأنه أن إدارة الشركة ستبقى بيده بشكل كامل ولن يؤثر طرحها في السوق في قدرته على التحكم فيها ولا في سريتها — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 "> مجتهد@mujtahidd طمع ابن سلمان في جني أموال من الشركة، فطلب من عبد الله السيد طرحها في سوق الأسهم بسعر يفوق سعرها الحقيقي عشرة أضعاف، وحين تلكأ عبدالله في قبول الفكرة طمأنه أن إدارة الشركة ستبقى بيده بشكل كامل ولن يؤثر طرحها في السوق في قدرته على التحكم فيها ولا في سريتها ٢١٨ طمع ابن سلمان في جني أموال من الشركة، فطلب من عبد الله السيد طرحها في سوق الأسهم بسعر يفوق سعرها الحقيقي عشرة أضعاف، وحين تلكأ عبدالله في قبول الفكرة طمأنه أن إدارة الشركة ستبقى بيده بشكل كامل ولن يؤثر طرحها في السوق في قدرته على التحكم فيها ولا في سريتها — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر طمع ابن سلمان في جني أموال من الشركة، فطلب من عبد الله السيد طرحها في سوق الأسهم بسعر يفوق سعرها الحقيقي عشرة أضعاف، وحين تلكأ عبدالله في قبول الفكرة طمأنه أن إدارة الشركة ستبقى بيده بشكل كامل ولن يؤثر طرحها في السوق في قدرته على التحكم فيها ولا في سريتها — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

واستغلالا لهذه الحصانة أنشأ عبد الله السيد -بدعم ومشاركة ابن سلمان- شركات أخرى، منها شركة خدمات مساج تحت مسمى علاج طبيعي (إيصال بنات مساج للمنازل)، وشركة أخرى لتوفير الخمور في أي مكان في المملكة.