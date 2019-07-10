شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف حوثي يفرج عن عصابة تحرش بمدينة إب كشفت خمار ”نازحة” واعتدت على ابنتها (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بمحافظة اب، انه تم ضبط عصابة تحرش بأحد النازحات من تعز وابنتها، الا ان ابو علي المتوکل ومدیر قسم الشرطة الشمالی، اطلقوا سراحهما ثاني يوم احتجازهم ليعودا لممارسة سلوكهم المشين.

واوضحت المصادر في تصريح الى ” المشهد اليمني ” ان العصابة اعتدت على المرأة و ابنتها البالغة 14 عاما وقاموا بكشف خمارها.

واشارت المصادر الى ان المرأة بعد الاعتداء عليها لجأت الى عاقل حارتها للشكوى بهم، وحين حاول العاقل ضبطهم قاموا بتهديده ورمي قنبلة الى حوش بيته؛ فلجأت مرة أخرى الى شخص يدعى ابو الليث، والذي قام بدوره بضبط إثنين من تلك العصابة، واوصلهما الى قسم الشرطة الشمالي، لإستكمال الاجراءات وفقا للقانون، الا أنه تم اطلاق سراحهما اليوم الثاني من قبل ابو علي المتوکل ومدیر القسم الشمالی.!

ونوهت المصادر الى ان الحشيش والحبوب المخدرة جعلت من شباب حارة المنظر مصدر خطر يهدد المجتمع، اضافة الى تخاذل وتساهل قسم الشرطة معهم؛ ما اكسبهم مناعة، وقوة.

جدير بالذكر أن عصابات الاجرام تتكاثر في ظل الانفلات الامني وتردي الوضع المعيشي الذي تسبب به انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة اليمنية في سبتمبر 2014.

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