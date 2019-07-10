شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تكشف عن مخزونها من الصواريخ والطائرات المسيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إن المليشيا تمتلك “مخزوناً استراتيجياً” من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة يكفيها لسنوات.

وأوضح سريع في مؤتمر صحفي بصنعاء، أن كافة الأسلحة الاستراتيجية والتقليدية هي أسلحة دفاعية.

وأشار إلى أن”الصناعة العسكرية اليمنية مرت بعدة مراحل وصولاً إلى مرحلة الإنتاج والتطوير وبعد أن استكملت كافة المراحل التأسيسية”.

ونوه سريع بأن المليشيا تمتلك منظومات صاروخية أخرى لم تكشف عنها حتى اللحظة .

واستعرض سريع خصائص ومشاهد إطلاق للأسلحة الجديدة التي كشفت عنها الجماعة، الأحد، ومنها منظومة صاروخية جديدة صناعة يمنية أطلق عليها قدس عبارة عن صواريخ كروز مجنحة تضم عدة أجيال وتخضع لعملية تطوير مستمرة، على حد زعمه.

وكثفت مليشيا الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى ضد أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن المحاذية لليمن، وتقول إن عملياتها رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية.

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