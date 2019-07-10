شكرا لقرائتكم خبر عن بمساندة طائرات الأباتشي .. هجوم سعودي عسكري بري واسع على مواقع الحوثيين في جبهات الحدود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفدت القوات البرية السعودية مساء اليوم الثلاثاء هجومين واسعين على مواقع الحوثيين قبالة أبواب_الحديد ومنفذ علب . وأضافت مصادر ميدانية ان الهجومين استمرا اكثر من ثمان ساعات بمساندة طائرات الأباتشي والحربي . وأدت المواجهات إلى مقتل وجرح العشرات من الحوثيين خلال الهجوم ونتيجة لضربات الطيران المسددة. الجدير بالذكر أن الموجهات العسكرية في الحدود اليمنية السعودية اشتدت خلال اليومين الماضين .

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