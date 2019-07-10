شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف مواطن بعدن من قبل مسلحين وإعدامه أمام مدرسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطف مسلحون بالشيخ عثمان مواطنا فجر اليوم وقاموا باعدامه.

ولقي مواطن من ابناء المحاريق مصرعه برصاص مسلح من ابناء السيلة.



وقال مصدر محلي واخر طبي ان الشاب عمار بلعيد(عمار الركبي)كان مارا بمديرية الشيخ حيث تقطع له مسلحون من ابناء السيلة وقاموا باخذه الى قرب مدرسة الصمصوم بالسيلة وقاموا باعدامه هناك ولاذوا بالفرار.



وتندلع منذ اسبوعين معارك عنيفة بين ابناء السيلة والمحاريق بمديرية الشيخ عثمان تسببت بمقتل ٦ مواطنين وسط صمت الاجهزة الامنية.



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