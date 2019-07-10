شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مسلحون يغتالون أبرز مشائخ شرعب السلام شمال محافظة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون مجهولون، قياديا بارزا في حزب المؤتمر الشعبي العام، مساء اليوم الثلاثاء، في مركز مديرية شرعب السلام شمالي محافظة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر أمني لـ(عدن الغد) أن مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية اغتالوا الشيخ أحمد سيف أحمد الشعبي، وأصيب نجله صهيب بجروح خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، في سوق الربوع في عزلة بني شعب مركز مديرية شرعب السلام.

وكان الشيخ أحمد سيف أحمد الشعبي من القيادات العسكرية في الجبهة الوطنية، وقياديا في الحزب الاشتراكي اليمني، وانضم بعد حرب 1994 إلى صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام.

ولم يستبعد المصدر أن تكون هذه الجريمة بداية لمخطط عسكري حوثي سيعملون من خلاله دخول مديرية شرعب السلام التي ظلت بعيدا عن سيطرتهم منذ بداية الحرب.