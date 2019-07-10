شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : العميد طارق محمد عبد الله صالح يعلن قبل قليل عن انجاز تاريخي وغير مسبوق للمقاومة في الساحل الغربي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلن العميد طارق محمد عبدالله صالح في منشور على حائطه ب تويتر عن إنجاز تاريخي تحقق اليوم في الساحل..
وتابع بالقول كل قوى المقاومة توحدت في كيانٍ واحدٍ يضع اليمن نصب عينيه كهدفٍ واحد ومصيرٍ واحد لا يشذ عنه إلا من ربطوا مصيرهم بمصير الأجنبي البعيد في فارس .
وقال ايضا أزف باسمي شخصياً وباسم كل شركائنا في النضال هذه البشارة لكل الأحرار في أرجاء الوطن.. تهانينا.
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