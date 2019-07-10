أمنية تعز تشدد على ضرورة تنظيم حمل السلاح في المدينة وإخلاء المباني من المسلحين

شددت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، الثلاثاء، على ضرورة تنظيم حمل السلاح في المدينة واخلاء المباني من المسلحين.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة صباح اليوم، برئاسة قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، لمناقشة عددا من القضايا في المحافظة.



وأكد الاجتماع على أهمية حماية السلطة القضائية وتنظيم حمل السلاح في المدينةـ وإخلاء المباني والمنازل من المسلحين. مشدداً على ضرورة إعادة ترتيب الحملة الأمنية وتوثيق جميع القضايا الجنائية.



وخلص الاجتماع إلى إلزام النقاط الأمنية في المحافظة على الالتزام بالنظام والقانون.



وفي وقت سابق اليوم، اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين تابعين للمطلوب أمنيا "غزوان المخلافي" وسط مدينة تعز أسفرت عن إحراق سيارتين تابعة للمسلحين ودورية عسكرية.



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